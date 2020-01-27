Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından, İngilizce yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbol sevgisiyle tanıştıran basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın kaybı beni derinden üzdü. Basketbol hayranı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum."

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