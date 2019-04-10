HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini karşılayan koruma personelinin Polis Haftası'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlama

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini karşılayan koruma personelinin Polis Haftası'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koruma personeli tarafından karşılandı. Erdoğan, ana bina girişinde kendisini çiçekle karşılayan koruma personeliyle tek tek tokalaştı, günlerini kutladı. Erdoğan, daha sonra polisler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlama

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Keşan'da Helvacıoğlu, mazbatasını alıp görevine başladıKeşan'da Helvacıoğlu, mazbatasını alıp görevine başladı
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den, Anıtkabir ziyaretiÇankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den, Anıtkabir ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da usulsüzlük yorumu: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.