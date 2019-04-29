Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü dönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

