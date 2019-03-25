Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütüphaneler Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası'nı, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun." ifadeleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

#İlkKitabım etiketine yer veren Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına, çocukluğunun bir bölümünün canlandırıldığı görüntüleri de ekleyen Erdoğan, videoda şunları seslendirdi:

"Bu benim hikayem. Çocukluğumun ilk hayali. Almak için haftalarca çalıştığım o sekiz ciltlik kitabın hikayesi bu. Ne zaman o kitaplara baksam, kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlarım. Şimdiki kütüphanemde o kitaplar hala baş köşede durur. Sayfalarını açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Derim ki kendi kendime; insan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun."

