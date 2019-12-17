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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan liderlere “Mülteciler İçin İş Birliği” kitabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Güvenli Liman Türkiye’nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği” kitabını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere foruma katılan bütün muhataplarına takdim etti.İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan “Güvenli Liman Türkiye’nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği” kitabı, “Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye”, “Türkiye’nin Mültecilere Yaklaşımı”, Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı”, “Suriyeliler için Bir Umut Var: Güvenli Bölge” bölümlerinden oluşuyor.Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye’nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye’nin bugün de Suriye’de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Güvenli Liman Türkiye’nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği” kitabını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere foruma katılan bütün muhataplarına takdim etti.

İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan “Güvenli Liman Türkiye’nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği” kitabı, “Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye”, “Türkiye’nin Mültecilere Yaklaşımı”, Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı”, “Suriyeliler için Bir Umut Var: Güvenli Bölge” bölümlerinden oluşuyor.

Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye’nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye’nin bugün de Suriye’de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çekiliyor. Kitapta, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıkları, veriler ve görseller ile birlikte ortaya konuluyor. Türkiye’nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de kayıtsız kalmadığının vurgulandığı kitapta, Türkiye’nin Çad, Bangladeş, Myanmar, Libya, Irak, Ürdün, Kenya gibi birçok bölgede eğitimden sağlık hizmetlerine, temiz içme suyundan insani yardımlara kadar verdiği hizmetler anlatılıyor. Kitapta, Türkiye’nin mültecilere yönelik insani politikası ve yüklendiği ağır sorumluluğa işaret edilirken, diğer ülkelerde mültecilerin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü uygulamalar, maruz kaldıkları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gözler önüne seriliyor. Kitabın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası toplantılarda çözüm önerisi olarak dile getirdiği, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma projesi hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Kitapta Suriyeli mülteciler meselesinde sorumluluğun sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya ait olduğu da vurgulanıyor.

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