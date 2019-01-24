Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya destek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."
Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.
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