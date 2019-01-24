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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 02:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak destek verdiğini açıkladı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak destek verdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."

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