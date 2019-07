Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilseydi böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmazdı. Orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen HAK-İş 14’üncü Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediyesindeki işten çıkarılmaları kınayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, “Akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız ve inşallah HAK-İŞ bu işin arkasındadır ve bizler de yanındayız. Bu yıl 43. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan HAK-İŞ Konfederasyonumuza ilk günden bu yana sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilmekte olan 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnancımızda ve kültürümüzde çalışmak, alın teriyle üretmek, hakkını aramak ve almak çok değerli görülmüş ve övgüyle karşılanmıştır. HAK-İŞ kurulduğu günden beri sadece işçinin, emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıktığı toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiştir. Aynı alanda faaliyet gösteren kendi milletinin değerlerine ve ülkesinin çıkarlarına duyarsız kimi yapıların tersine HAK-İŞ hep yerli ve milli bir anlayışla çalışmalarını yürütmüştür. Türkiye’yi birlikte bugünlere getirdik. Yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraber ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletin ve emekçinin yanında yer almanın lafla olmayacağını kaydeden Erdoğan, “Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçimizi kandırmaya çalışmadık. Bu ülkenin 82 milyonun her birinin hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar son dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiyle uluslararası hesaplarda bir miktar gerileme yaşanmış olsa da fiilen milletimizin 17 yıl öncesinin çok üzerinde bir refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul eder. Ülkemizi yıllık bazda 2009 hariç hep büyüttük. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Ücretlilerin gayrisafi katma değerden aldıkları payı yüzde 28’den yüzde 39’a çıkartarak zenginliğin tabanını genişlettik. Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi haline getirdik. Otomotivden beyaz eşya ve inşaata kadar üretim ve satış rekorları kıran bir ekonomik hareketlilik ortaya çıkarttık. İhracatımız her ay tüm zamanların rekorunu kırarak artmaya devam ediyor. Şu anda 170 milyar dolar civarındayız. Yıl sonu itibariyle bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı hem yıllık bazda hem dönemsel olarak hedeflerimize yakın bir seviyeye çekmeyi başardık. İş gücüne katılım oranı geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye çıktı. Buna rağmen biz 9 milyon kişiye ilave bir istihdam sağlayarak kırılması güç bir başarıya imza attık. Son dönemdeki dalgalanmalar nedeniyle işsiz oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız. İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş sebebiyle borçlanma oranımız bir parça yukarıya çıkmış olsa da dünyada özellikle de AB ve OECD ülkeleri arasında çok iyi bir yerde bulunuyoruz. Şimdi bize İMF’yi tavsiye edenler var, o kapı kapanmıştır. Merkez Bankamızın döviz rezervi şimdi brüt olarak 100 milyar dolara yaklaştık. Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara karşı daha güçlü hale gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı daha adil ve sürdürülebilir bir zeminde yürütme imkanına kavuşacağız. Uzak olmayan bir gelecekte her alanda yeniden hedeflerimize uygun bir seviyeye çıkacağız. Gereken her durumda ihtiyaç duyulan adımları atmak kararları almak mecburiyetindeyiz. Ana ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının hat safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi ve bu talebi Hazine ve Maliye Bakanımız bana iletti ve bu 4 aylık uzatma sürecini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.”