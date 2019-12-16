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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

"Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biridir" - "Bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bu büyük mirastan aldığımız güçle, karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak, gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle, bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara, inşallah hep birlikte ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana'nın, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Erdoğan, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 746'ncı yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad etti.

Erdoğan, Anadolu topraklarında doğan, feyzi ve ilmi tüm dünyaya yayılan, dünya var oldukça Hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek olan Mevlana'nın, geçen 746 yıla rağmen, Hak aşkı ve insan sevgisindeki samimiyeti, fikirleri ve eserleriyle milyonlarca insanı peşinden sürüklediğini belirterek, "Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

- "Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz"

Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Horasan'dan Bağdat'a, Mekke ve Medine'den Şam'a ziyaret ettiği tüm ilim ve irfan merkezlerinden edindiği birikimi Anadolu'ya taşıdığını anımsatan Erdoğan, Mevlana'nın her biri hikmet pınarı olan sözleriyle tüm insanlığı asırlar boyunca aydınlatacak bir meşaleyi yaktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün son ve ebedi vatanımız olarak sımsıkı sarıldığımız bu coğrafyaya, gönülleri fethederek mührümüzün vurulmasında, Mevlana'nın ve onunla aynı pınardan beslenen Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli gibi gönül sultanlarının büyük emeği, katkısı, izi vardır. Bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bu büyük mirastan aldığımız güçle, karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak, gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle, bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara, inşallah hep birlikte ulaşacağız. Umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmadan ilerleyecek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. 746 yıldır sözünün gücü azalmayan, aşkı sönmeyen, sevgisi bitmeyen Mevlana'yı dinlemeye, ona kulak vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Şebiarus'un 746'ncı yıl dönümünde Mevlana'yı hürmetle anıyor, onun şahsında ilmi, idrak ve irfanlarıyla gönüllerimizi aydınlatan tüm manevi rehberlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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