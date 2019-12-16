Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana'nın, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Erdoğan, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 746'ncı yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad etti.

Erdoğan, Anadolu topraklarında doğan, feyzi ve ilmi tüm dünyaya yayılan, dünya var oldukça Hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek olan Mevlana'nın, geçen 746 yıla rağmen, Hak aşkı ve insan sevgisindeki samimiyeti, fikirleri ve eserleriyle milyonlarca insanı peşinden sürüklediğini belirterek, "Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.