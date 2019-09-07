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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık için doğalgaz müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mihalıççık ile ilgili olarak doğalgaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl şubat ayında temelini attığı ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan OMM’nin açılışının ardından Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık için doğalgaz müjdesi

Eskişehir’de Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mihalıççık ile ilgili olarak doğalgaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl şubat ayında temelini attığı ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan OMM’nin açılışının ardından Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslendi. Otobüsün kapısında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi ile ilgili olan doğalgaz sorununun çözüleceği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Odunpazarı Modern müzesinin malum açılışını yaptık. Hakikatten Eskişehir’imiz için çok büyük bir zenginlik olduğuna inandığım bu müzenin, Eskişehir’imize, Eskişehirlilere, tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın banisi Erol Tabanca beye ve eşine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu tabi bu tür bir açılış töreni sebebiyle geldik. Şimdi bir ikinci müzenin açılışını yapacağız. Daha sonra teşkilatımız ile bir toplantımız var. Ardından da İstanbul’a dönemiz gerekiyor. Fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak ve Mihalıççık ile ilgili olarak doğalgaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu da bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

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