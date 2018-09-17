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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli basketbolculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 23:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli basketbolculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2019 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında son Avrupa şampiyonu Slovenya karşısında deplasmanda elde ettiği kritik galibiyetten dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti."

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basketbol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hidayet Türkoğlu tebrik türkiye basketbol federasyonu

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