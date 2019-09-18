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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 20:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Milli Halterci Şaziye Erdoğan tebrik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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