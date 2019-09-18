Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, D\u00fcnya Halter \u015eampiyonas\u0131'nda alt\u0131n madalya kazanan Milli halterci \u015eaziye Erdo\u011fan'\u0131 tebrik etti.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Erdo\u011fan, \u015eaziye Erdo\u011fan'a tebrik telgraf\u0131 g\u00f6nderdi.PARTNER T\u00fcylerin alt\u0131ndan bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131Meteoroloji'den 4 kente sa\u011fanak uyar\u0131s\u0131!Maden oca\u011f\u0131nda g\u00f6\u00e7\u00fck! Ac\u0131 haber geldi
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