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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed bebeğin ailesine telefon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesine başsağlığı diledi - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüşerek, "Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından gittiği Şanlıurfa Valiliği'nde, YPG/PKK'lı teröristlerce ilçeye düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü.

Soylu, başsağlığı dilediği aileyi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır diledi.

Arapça ailenin hatırını soran Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağolsun diyorum. Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

Aile de teşekkür ettikleri Erdoğan'a, "Allah seni korusun." dedi.

- Muhammed Omar'ın ismi yaşatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileye, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidinin 9 aylık Muhammed Omar olduğunu söyledi.

Ailenin yaralı olan "Hale" ve "Yasmin" isimli kızlarının sağlık durumunu soran Soylu, "Herkes elinden geleni yapıyor, doktorlar da elinden geleni yapıyor. Biz sizinle birlikteyiz. Sayın Valimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hepimiz sizinle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımıza çocuğunuzun şehadet haberini ben verdim, çok üzüldü. Allah sabır versin inşallah. Allah bizi hem insanlığa hem İslam alemine mahcup etmesin." dedi.

Bakan Soylu, ailenin yaralı çocukları için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Soylu ayrıca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e Muhammed bebeğin isminin yaşatılması için talimat verdi.

Bakan Soylu'ya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, İbrahim Yıldız, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
9 aylık şehit aile cumhurbaşkanı Muhammed Bebek Recep Tayyip Erdoğan

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