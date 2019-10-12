Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed bebeğin ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüşerek, "Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından gittiği Şanlıurfa Valiliği'nde, YPG/PKK'lı teröristlerce ilçeye düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü.

Soylu, başsağlığı dilediği aileyi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır diledi.

Arapça ailenin hatırını soran Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağolsun diyorum. Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

Aile de teşekkür ettikleri Erdoğan'a, "Allah seni korusun." dedi.