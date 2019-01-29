HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde üstüne müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 15:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5’e indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5’e indiriyoruz. Soma Işıklar bölgesinde madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı Türkiye Kömür İşletmeleri şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. SMA hastalığının diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada müjde üstüne müjde verdi.
Nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjde paylaşan Erdoğan, “2001 yılında yayımlanan şeker kanununda nişasta bazlı şeker kotaları yüzde 10 belirlenmişti. Biz bu kotayı geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük. Bir adım daha atıyor ve nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5’a indiriyoruz. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişebilmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Kömür üretimiyle ilgili de bir müjde veren Erdoğan, “Enerji Bakanlığımızın da gayretleriyle ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye’nin kömür rezervinin toplam değeri 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmak. Bu amaçla bakanlığımıza bağlı kurumlarımıza ait 7 sahayı daha işletmeye açarak kömür üretimini 18,5 milyon ton artırdık. Geçtiğimiz yıl 101,5 milyon ton kömür üretimiyle cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Manisa Soma’daki kömür madenlerinde çalışanlara bir müjde vermek istiyorum. Işıklar bölgesinde rödovans usulüyle çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı Türkiye Kömür İşletmeleri şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Soma’daki yeni işletmeye açılacak ve 351 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcılarımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, SMA hastalarına da bir müjde vererek, “Daha önce bu hastalığın kontrol altında tutulmasında kullanılan ve gerçekten çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Aynı hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik. Bununla ilgili karar bugün komisyonda alındı, yakında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek” dedi.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Akşener: Babadan oğula suç geçmezAkşener: Babadan oğula suç geçmez
Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldikÖzhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.