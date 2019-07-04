HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Nasreddin Hoca" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuş, yüksek dehasının ürünü fıkraları, nasihatleri ve hikayeleriyle bugünün nesillerine de ışık tutmuştur"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuş, yüksek dehasının ürünü fıkraları, nasihatleri ve hikayeleriyle bugünün nesillerine de ışık tutmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, Anadolu insanının kıvrak zekasının, engin hoşgörüsünün, dostluk ve iyimserliğinin sembolü olan, duygu ve inceliği nüktede buluşturan Nasreddin Hoca'nın kültürel miras içinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuş, yüksek dehasının ürünü fıkraları, nasihatleri ve hikayeleriyle bugünün nesillerine de ışık tutmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel değerlerin yaşatılmasına önemli katkılar sağlayan Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin düzenlemesinde emeği olan herkese teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Etkinliklerin birlik ve beraberlik duyguları içerisinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Mizah ustası, bilge gönül eri Nasreddin Hoca'yı saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama! Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama!
Eski bakan Işılay Saygın, yoğun bakımdaEski bakan Işılay Saygın, yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama!

Zehir taciri evinde yakalandı!

Evde basıldı! Utancından yüzünü bile göstermedi

Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

Herkesi atlattığını düşündü! Orada yakalandı

Son dakika! Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez,: Sardes Antik Kenti

İşte fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası Bozcaada Belediyesi'nden son dakika kararı

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.