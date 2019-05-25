HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 36. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i "Canım İstanbul" şiiriyle andı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.

Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdiMalkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi
Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurduAğrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek Twitter

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.