Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Nobel' tepkisi

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71'inci yıldönümü dolayısıyla vatandaşların ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Ne yazık ki bu günü, Beyanname ile güvence altına alınan hakların ihlal edildiği, adaletsizliğin arttığı, masumların inançları yüzünden katledildiği, merhametle insanlık arasında yeni duvarların örüldüğü bir yılın sonunda karşılıyoruz" dedi.

SURİYE KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl Yeni Zelanda'da camiyi, Sri Lanka'da kiliseyi, ABD'de de sinagogu hedef alan terör saldırılarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırıların kültürel ırkçılığı, tahammülsüzlüğü ve İslam düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Küresel barış ve istikrarı tehdit eden bu meselenin en büyük sorumluları, İslam nefretini bir oy aracı olarak kullanan siyasetçiler, nefret söylemini ifade özgürlüğü adı altında normalleştiren medya ve mevcut yapılarıyla günümüz sorunlarına çözüm getiremeyen uluslararası örgütlerdir. Komşumuz Suriye’deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan değerlere vurmuştur. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna- Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır."

'MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR'

İnsan haklarının 'hiçe sayıldığı' bir dönemde Türkiye’nin, gerek milyonlarca ihtiyaç sahibine sağladığı insani yardımlarla, gerekse birden fazla terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele ile dünyada adaletin tecellisi için sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında "Küresel ölçekteki çabalarımızın yanında ülkemizde de insan haklarının en üst düzeyde korunması, Türkiye’de yaşayan herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer bulan temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için mücadelemiz sürmektedir" ifadelerine yer verdi.

'ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl duyurulan Yargı Reformu Stratejisini işaret ederek, "Bu strateji çerçevesinde hazırlanan ilk yasama paketi kanunlaşmış, İnsan Hakları Eylem Planı’nın tamamlanması için çalışmalara hız verilmiştir. Ülkemiz, insan odaklı devlet geleneğinden aldığı ilhamla demokrasi ve temel özgürlükler alanındaki reform iradesini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha kutluyor, bu günün milletime ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum" dedi.

