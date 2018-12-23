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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Noel mesajında, "Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Noel mesajında, "Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Çeşitli kültür ve geleneklerin yüzyıllarda barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ve karşılıklı saygı ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle tebrik ediyorum. Mensubu olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, insanlar arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına tarih boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteren bizler, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Çeşitli kültür ve geleneklerin yüzyıllarda barış içinde bir arada yaşadıkları bu coğrafyada, farklılıkları zenginlik olarak telakki etmek; karşılıklı saygı ve adaleti, din ve ibadet özgürlüğünü esas almak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiğine inanıyoruz. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ve karşılıklı saygı ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum."

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