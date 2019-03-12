HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilerin İstiklal Marşı videosuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise öğrencisi Furkan Gündüz’ün İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına, “İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum” sözleriyle yanıt verdi.Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı’na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise öğrencisi Furkan Gündüz’ün İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına, “İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum” sözleriyle yanıt verdi.
Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı’na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz, söz konusu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gündüz’ün paylaşımına Twitter hesabından, “Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak” şeklinde cevap verdi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’teCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.