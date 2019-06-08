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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZİL ÇİFTİNDEN EN AZ 4 ÇOCUK İSTEĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından konuşama yapan Erdoğan, Özil çiftinden en az 4 çocuk istedi.
Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan eşi emine Erdoğan ile birlikte, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan yaparken, nikahı İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya Kıydı.

"BENİM HEP EVLİ ÇİFTLERE BİR TAVSİYEM VAR"
Nikahın kıyılmasının ardından konuşan Erdoğan, "Kendilerine iki dünya saadeti diliyorum. Evlilik çok uzun bir yolculuk, iyi günler var, kötü günler var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Olumsuzluklar da sabırla karşılandıkça mutluluğa dönüşür. Bu bakımdan bu iki nitelikli gencimiz inanıyorum ki, bu süreci en iyi şekilde değerlendirecekler ve mutlu bir hayat sürecekler. Benim hep evli çiftlere bir tavsiyem var, bunu da artık herkes biliyor. Özellikler 1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Ben tabi kendileriyle bunları gerçi konuştum ama bir daha söylemekte fayda var. Çünkü nitelikli insanlara ihtiyacımız var. milletler ailelerden oluşur. Yıllarca maalesef bu ülkede doğum kontrolü dediler ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. İnşallah bu vasıflı nesil bu dengeyi bozacak. Ve böylece milletimiz çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik cüzdanını, "Mesut Amine'ye verelim ki aradığın zaman rahat bulursun" diyerek geline vermesi konukları güldürdü.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyun çıkışı
Düğünden detaylar

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