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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paskalya mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir. Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

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