HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatındaki askerlere bayram telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatındaki askerlere bayram telefonu

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.
Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlerle telefonla görüştü, bayramlarını tebrik etti.
Erdoğan telefon görüşmesinde, askerlere “Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
300 torunuyla böyle bayramlaştı!300 torunuyla böyle bayramlaştı!
Iğdır'daki camide bayram namazı iki kez kılındıIğdır'daki camide bayram namazı iki kez kılındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.