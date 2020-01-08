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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İletişim Başkanlığınca hazırlanan “Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı” kitabını takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı” kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İletişim Başkanlığınca hazırlanan “Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı” kitabını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı” kitabını takdim etti. İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitap, “Doğu Akdeniz’in Jeopolitik Önemi”, “Doğu Akdeniz’in Hidrokarbon Potansiyeli”, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Konusundaki Pozisyonu”, “Doğu Akdeniz’e İlişkin AB, GKRY ve Yunanistan’ın Tutumu” ve “Türkiye-Libya Mutabakatı” bölümlerinden oluşuyor. Kitapta Doğu Akdeniz’in tarih boyunca ve günümüzde nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuluyor. Bununla birlikte Doğu Akdeniz’in hidrokarbon potansiyeli, farklı raporlardan elde edilen verilerle ve görsellerle detaylı bir şekilde ele alınıyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar temelinde detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, Türkiye ve KKTC’nin sahip olduğu hakların ve meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor.
AB, GKRY ve Yunanistan’ın haksız hamlelerinin de incelendiği kitapta, söz konusu çıkışların Türkiye bağlamında ne ifade ettiği ve uluslararası anlaşmalar kapsamında nasıl bir karşılığı olduğu da anlatılıyor. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakatı siyasi, hukuki ve ekonomik olarak birçok açıdan inceleyen kitap, tüm sürecin ve mutabakatın potansiyel sonucunun detaylı bir sunumunu ortaya koyuyor.

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