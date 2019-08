Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulması yönünde ABD ile varılan mutabakatta iki konuya önem verdiklerini belirterek, "Birincisi Münbiç’tekine benzer bir oyalamaya asla müsaade edemeyiz. Süreç hızlı ilerlemelidir. İkincisi Fırat’ın doğusunun PKK-YPG-PYD için korunaklı bir bölge haline gelmesine izin vermeyiz" dedi. İdlib’teki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "12 gözlem noktamız İdlib’de çok önemli bir vazife icra ediyor. Görevlerine aynı şekilde devam edecekler" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya’da bulunduğu temaslara ilişkin, “Rusya’da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’na katıldık ve sektörün yeni ürünlerini yerinde tanıma fırsatımız oldu. Savunma sanayiinde Rusya ve diğer ülkelerle iş birliğimizi artırırken milli imkan ve kabiliyetlerimizi her alanda geliştiriyoruz. Bu vesileyle ben de Sayın Putin’i 17-22 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Teknofest’e davet ettim” ifadelerini kullandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarının altını çizen Erdoğan, ticaret, turizm ve S-400’ün bu konuların başında geldiğine dikkat çekti.

“Birkaç gün içerisinde Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak” “Su-35 ve Su-57 uçaklarını da incelediniz. F-35’lerin verilmemesi halinde Türkiye bu uçakları alternatif olarak değerlendirebilir mi?” sorusuna ise Erdoğan, “Bununla ilgili daha önce açıklamalarımızı yaptık. Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Bu bağımsızlık mücadelemiz için uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık. Bu noktada daha önce yaptığım açıklama şuydu; ‘F-35’ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada hem mali olarak gerekli desteği veriyoruz hem de parçalarına üretimde katılmak suretiyle biz bu işin üretiminde varız.’ Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Bunu da tabi kendilerinin düşünmesi lazım. Biz şu anda beklemedeyiz. Nihai kararlarını bekliyoruz. Zannediyorum birkaç gün içerisinde Sayın Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bunları tekrar gündeme getireceğiz. Kendileriyle bunu konuşacağız. Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; ‘Acaba bu olmazsa ne olur’ diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok” cevabını verirken, “Su-35 ve Su-57 uçakları da alternatifler arasında mı?” sorusuna karşılık, “Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya” karşılığını verdi.

“Şu anda bütün sınır boylarında hazırız”

“ABD ile yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen güvenli bölge mutabakatının sahada yürüdüğü görülüyor. Burada son durum gelinen somut aşama nedir? Ulusal güvenliğimiz açısından bu mutabakat bizim açımızdan tatmin edici mi? Münbiç konusunda yeni bir gelişme bekliyor muyuz?” sorusu üzerine Erdoğan şu açıklamada bulundu:

“Tabii Fırat’ın doğusu konusu özellikle Sayın Trump’ın çok iddialı bir çıkışıydı. Fakat o iddialı çıkıştan sonra maalesef Trump bu işin üzerinde duramadı. Hep Obama’ya yüklendi; yani ‘Biz bu bedeli onlardan dolayı ödüyoruz’ dedi. Tamam da onlar geçti, şimdi sıra sende, ne yapacaksan yap. Ama yapamadı. Adamlarını gönderdi, bizim arkadaşlarla görüşmeler oldu. Bütün bu görüşmelerden sonra en sonunda onlar Obama’nın söylediği 20 milin dışında bir teklifle arkadaşlarımızın karşısına geldiler. Yani derinliği daha da daralttılar. Bunun üzerine ben Hulusi Paşa ve ekibine dedim ki ‘Burada bunu şöyle böyle yapmanıza gerek yok. Biz bunu bu şekilde bir başlatalım ve bu süreci sürdürelim, daha sonra da zaten gereği yapılır’ dedik ve adımı attık. Şu anda bu süreç bir şekilde işliyor ama biz tabi asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız.”

ABD ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde oluşturulması kararlaştırılan güvenli bölgenin derinliğinin ne kadar olacağı ile ilgili Erdoğan, “Trump’ın söylediği kadar değil. Biraz daha dar ama biz planımızı ona göre yaptık” bilgisini verdi.

Erdoğan, “Kara birliklerimiz girmeye hazır mı?” sorusuna, “Onun için söylüyorum işte. Şimdi hepsi sınırda. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız. Bizim için orada bir sıkıntı yok” karşılığını verdi.