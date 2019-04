Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya hareketi öncesi açıklama

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve salahiyeti yoktur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıyla Vladimir Putin ile yılbaşından itibaren üçüncü defa yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, ikili ilişkileri değerlendireceklerini, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaklarını aktardı. Erdoğan, “Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ziyaretimde ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi Sayın Başkanla ele alma fırsatımız olacak. Ayrıca ülkemizde ve Rusya'da yatırımları, yatırım planları olan Türk ve Rus iş adamlarıyla da bu seyahatimizde bir araya geleceğiz ve Sayın Başkan Putin'le iş adamlarımıza hitap edecek, onlarla da görüş alışverişinde bulunacağız. Vize serbestisi konusu da elbette gündemimizde yer alan önemli bir başlık. Öncelikle hususi pasaport sahipleriyle tır şoförleri için vize muafiyetinin acilen uygulamaya geçmesi, sonrasında da bunun tüm vatandaşlarımıza teşmil edilecek şekilde genişletilmesi hedefimizdir" dedi.

"HER ŞEYİYLE HAZIR KONUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ziyaretinde masada bir operasyon olacak mı?" sorusuna, “Bütün hazırlıklarımız bizim yapılmış durumda. Bütün sınır boyunca hazırlıklarımız, olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız. O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır, bir gece ansızın gelmesi gereken ve ya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlarda bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşmemizde ve ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır" şeklinde cevap verdi.

"1948'DEN BU YANA YAPTIKLARI HER ŞEY YASADIŞIDIR"

Netanyahu'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi konusunda, “Oraları İsrail ilha edeceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunların bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 1948'den bu yana yaptıkları her şey yasadışıdır. Birleşmiş Milletler'in (BM) almış oldukları kararlara da aykırıdır. Ama Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bugüne kadar hep bu adımları atmışlardır. Başkent meselesinde attıkları adımlarda da yine Amerika başı çekmiştir. Tabi arkasından pek gelen olmamıştır o ayrı mesele. Amerika'nın dayatmasıyla şöyle birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili olarak atılan adımda yine bunu görüyoruz. Batı Şeria'da yine bunu görüyoruz. Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi'nden buna olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Ama sadece aynı takım elbiseyle, aynı kravatla çıkıp Amerika'da bir basın toplantısı yapmak suretiyle bu işi adeta oldu bittiye getirmek istemeleri ve yarın İsrail'de yapılacak seçim öncesi bir seçim yatırımı noktasından böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu'ya maalesef yeniden bunların bir karanlık gelecek hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün de yine bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır. Ve bu Filistinlilerin topraklarında İsrail'in attığı işgal adımlarından yine bu bir tanesi olmuş olacaktır. Ve bugüne kadar bizler nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak, yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.