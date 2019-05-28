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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü' mesajı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 157’nci kuruluş yıl dönümünde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 157’nci kuruluş yıl dönümünde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında 'kamu yönetiminin meşruiyetini sağlayan şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde önemli rol oynayan, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasının güvencesi Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi. Erdoğan mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin en köklü kuruluşlarından biri olan Sayıştay, kamuda mali hareketlerin hukuka uygunluğunu denetlemek suretiyle demokrasimizin işleyişine, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına, ülkemizin huzur ve istikrarına büyük katkı sağlamaktadır. Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay’ın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle devletimizin temel taşlarından biri olarak ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 157'nci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

ANKARA, (DHA)

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