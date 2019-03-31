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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür" - "(Malatya'daki olay) Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür." dedi.

Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Türkiye genelinde kayıtlarda 56 milyon seçmenin olduğu bir seçim yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür, aynı şekilde arkadaşlarımı. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum." dedi.

Bu tür durumlarda özellikle dudakların arasından çıkan sözlerin çok büyük önem taşıdığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Temennim odur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimler inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize, tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim odur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım."

Erdoğan, seçim sonuçlarını belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğini, ardından İstanbul'da bir basın toplantısı yapıp Ankara'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Bir gazetecinin "Mahallede iki muhtar adayı var. İkisi de oy istedi mi sizden?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmemizi yaptık. Muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oy seçim

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