Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür." dedi.

Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Türkiye genelinde kayıtlarda 56 milyon seçmenin olduğu bir seçim yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür, aynı şekilde arkadaşlarımı. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum." dedi.