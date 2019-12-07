Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Şehir Üniversitesi ile ilgili) Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası’ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Bunlar, Halk Bankası’na ödemeleri yapmıyorlar. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Şehir Üniversitesi’ne yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Şehir Üniversitesi’nin tahsisini yapan benim”

“Şehir Üniversitesi meselesinin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir siyasi ayağında malum zatın olduğu söyleniyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehir Üniversitesi’nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonra malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi. Öksüz ve yetimin hakkını, kalkıp, kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, bunu sağlıyor. Bu nasıl doğruluk. Yanında kim var. Bir başka isim sayın Babacan. Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya. Dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlardı" ifadelerini kullandı.

“Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar”

“Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halk Bankası’ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası’na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda Halk Bankası’na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Yapılandıralım derken, neyi nasıl yapılandıracaksın? Neymiş, spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesi’nin niye yapılandırılmıyor? Sen Halk Bankası’na teminat bile vermedin. Futbol kulüplerinin tüm gelirlerine banka el koyuyor. Senin neyine el koyacak. Maltepe’de zamanında benim tahsis ettiğim yeri mi teminat olarak kabul edecek banka. Bir başka alavere dalavere de yapıyorlar. Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye ipotek koyun. Sen mevcut kotanı doldurmamışsın. Sen nasıl bunu bankaya teminat olarak veriyorsun” dedi.

“Halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz. Dedim ki temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. Bizim dönemimizde hiç bir bankanın kasası boşalmadı. Biz de kasayı boşaltamayız."

“Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir”

Ülker Grubunun verdiği ciddi destekleri çektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Marmara Üniversitesi Türkiye’nin en büyük üniversitesidir. Şimdi de Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. YÖK’te kendilerine ‘O zaman mütevelliyi bırakın’ diyor, ‘yok mütevelliyi bırakmayız’ diyorlar. Biz ne öğrencilerin ne akademisyenlerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı gibi bir uygulama yok. Ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Burada adeta Halk Bankası’nın adeta bir dolandırılması söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Eğer dürüstlüğünüz buysa bu ülke batmış”

"Bizim burayı tahsis etmemiz bunlara ne denli önem verdiğimizin ifadesiydi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şahsım bu zata eğer muhalif olsaydı bu kadar kıymetli olan araziyi niçin onlara tahsis edeyim. Bizim derdimiz bunun gibi üniversitelerimiz çoğalsın. Marmara’ya nazır Maltepe’de çok güzel bir yerde. Değeri itibariyle de 2.5 milyar değerinde olan bir yer. Bunu bile bedel üniversitesine tapu devri yapmak suretiyle veriyor. Hani dürüsttünüz, eğer dürüstlüğünüz buysa bu ülke batmış! Diğer arkadaşların da imzası var. Özelleştirme yüksek kurulunun. Birisi başkan diğerleri de üyeleri. Her geçen gün iflasa gidiyorlar ve gidecekler. Dün MKYK’da da bu konuları görüştük. Adımları kararlı bir şekilde atacağız. Bu işin Danıştay’a başvurusunu yapan da CHP’nin her zaman yanında duran Mimar Mühendisler Odası’dır. Kimin eli kimin cebinde belli değil” dedi.

