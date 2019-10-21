Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.



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