Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen piyade erler Osman Karağlı ve İsa Erçetin'in ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’de askeri araç kazası sonucu şehit olan Karağlı ve Erçetin'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
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