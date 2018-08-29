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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen piyade erler Osman Karağlı ve İsa Erçetin'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen piyade erler Osman Karağlı ve İsa Erçetin'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’de askeri araç kazası sonucu şehit olan Karağlı ve Erçetin'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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