Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Recep Turan ve Adem Güven'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Turan ve Güven'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
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