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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Recep Turan ve Adem Güven'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Turan ve Güven'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Güven Batman Recep Turan telgraf Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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