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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan Miyanyedi ve Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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