Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Hakkari'de at\u0131\u015f e\u011fitimi s\u0131ras\u0131nda \u015fehit olan Miyanyedi ve Kaplan'\u0131n ailelerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 g\u00f6nderdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Donma tehlikesi ge\u00e7irip, \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc ama...\u0130ntihar eden hem\u015fire, intihardan \u00f6nce e\u015fiyle g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmu\u015f (2)Sobadan zehirlenip \u00f6len Seda, son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
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