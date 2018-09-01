Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Serkan Dökmeci'nin ailesine başsağlığı bir telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
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