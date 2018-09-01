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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin ailesine taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Serkan Dökmeci'nin ailesine başsağlığı bir telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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