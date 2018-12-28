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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan servislere binmeye hazırlanan öğrencilere sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 08:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy'u anma' programı sonrası, servislere binmeye hazırlanan öğrencilere sürpriz yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy'u anma' programı sonrası, servislere binmeye hazırlanan öğrencilere sürpriz yaptı. Erdoğan, makam aracından inerek öğrencilerle sohbet etti.

İstiklal Marşı yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı düzenlendi. Programa, çok sayıda öğrenci de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o öğrencilere sürpriz yaptı. Program sonunda servis araçlarına binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gördü. Öğrencilerin bir kısmı şaşkınlık yaşarken, bir kısmı ise yaşadığı bu anı cep telefonu fotoğrafladı.

O anlara ait görüntüleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Gecenin dondurucu soğuğunda bile içimizi ısıtır samimiyet..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

YURDA DAVET ETTİLER

Görüntülerde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Beğendiniz mi Kongre Merkezimizi?" diye sordu. Öğrenciler ise "Çok güzeldi, çok beğendik" yanıtını verdi.

TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise davet teklifine "Esra ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" dedi.

'ANNENİZİN, BABANIZIN BİR DE HOCANIZIN ELİNİ ÖPÜN'

Öğrencilerle öz çekim yapan Erdoğan, elini öpmek isteyenlere ise müsaade etmeyerek "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrenci "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" sorusunu sordu. O soru, herkesi gülümsetti.

Görüntü Dökümü

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Erdoğan'ın öğrencilerle konuşması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) -

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