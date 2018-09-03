Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'ne ilişkin, "Kahraman milletimizin, bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, iradesine ve istikbaline sahip çıkması, ülkemize yönelik hain girişimlere karşı tüm gücüyle direnmesi, o mücadele ruhunun halen muhafaza edildiğinin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarından biri olan Sivas Kongresi'nin, vatanının bölünmez bütünlüğünü sağlamak üzere topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olduğunu vurgulayan Erdoğan, kongrenin bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yeniden yakıldığı, işgale karşı milli iradenin teşkili, Misakımillinin belirlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Cumhuriyetin kuruluşu açısından da önemli bir rol oynadığını bildirdi.