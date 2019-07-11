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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Srebrenitsa soykırımı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:
"24’üncü yıldönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı

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