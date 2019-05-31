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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e çıkan takımlara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 03:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep’i kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek sezon Süper Lig’e çıkma başarısını gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e çıkan takımlara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep’i kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek sezon Süper Lig’e çıkma başarısını gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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