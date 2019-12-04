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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suud Kralı'na taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ağabeyi vefat eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.  İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz’in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı dilemiştir" denildi. 

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ağabeyi vefat eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz’in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı dilemiştir" denildi.

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