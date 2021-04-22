Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, olimpiyatlarda ikinci altın madalyayı kazanmak için elinden geleni yapacağını söyleyen ve tebrik için teşekkürlerini ileten Akgül, "Pandemiden dolayı uzun bir ara bir ayrı düştük. Sesinizi duymak bize moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. İkinci altını alacağım inşallah. Teşekkür ederim" dedi.
KAYNAK: İHA
VİDEO: İHA
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