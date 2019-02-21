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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihçi Kemal Karpat için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kaydetti:
“Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

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