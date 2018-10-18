Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

İstanbul,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler, şair Bahaettin Karakoç ve Prof. Dr. Oya Akgönenç vefatları nedeniyle ailelerine ve yakınlarına telefon ile taziyelerini iletti. Erdoğan, "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlüfotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, resmi ziyaret için Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon ile taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç'ı, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahaettin Karakoç'un oğlu Bahadır Karakoç'u ve Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Oya Akgönenç'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin'i, taziye için telefonla aradı.

Şair Karakoç'a ve eski milletvekili Akgönenç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Çağla Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini belirtti.

