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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Ekrem Öztürk, Murat Dağ, Fatih Cengiz, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, Fatih Başköy ve Osman Yıldırım'a tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye, Brezilya'nın Goiania kentinde yapılan Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 7 altın madalya kazanmıştı.

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