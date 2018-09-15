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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir tebrik telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Federasyon Başkanı Uztürk'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
tebrik telgraf Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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