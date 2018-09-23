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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 23:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Arif Özen'i kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Arif Özen'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Özen'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Arif Özen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası tebrik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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