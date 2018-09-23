Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Arif Özen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Özen'e tebrik telgrafı gönderdi.
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