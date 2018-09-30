Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

