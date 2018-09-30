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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'yı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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Dünya Okçuluk Şampiyonası sporcular Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı tebrik telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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