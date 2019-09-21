İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST'i, gençler başta olmak üzere milletin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak gördüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında TEKNOFEST'i, gençler başta olmak üzere milletin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'de 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptıkları alt yapı yatırımlarının sonucunda güçlü bir ekosistemi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: