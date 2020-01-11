Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de Binali Yıldırım’ın katıldığı programa telefonla bağlanarak, “Terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı” dedi. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli’ye geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra AK Parti’ye üye olan 2023 gencin “AK Genç Üye Katılım” programına katıldı. İzmit ilçesinde bulunan kongre merkezinde gerçekleştirilen programa Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanı ve çok sayıda partili katıldı. Programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının yoğun bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla programa bağlandı

Binali Yıldırım, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’de genç üyelerle birlikte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon aracılığıyla gençlere seslenerek, “2023 üye rakamı çok anlamlı bir rakam. Dolayısıyla 2023 genç üyemizin bugün katılmış olması, özellikle 2023 yılı anlamıyla da güzel. Ben sizin dinaminizm ile 2023’e sadece Kocaeli’nin çevresindeki Tüm Türkiye’deki gençlik patlamasının güç bulacağını anlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi böyle bir üye kaydına hiçbir pati dahil değil. Gerek ana kademe, gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla toplamda bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz” dedi.

“Terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı”

Telefon bağlantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, “Biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla inşallah bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içinde olanlara sizin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz ve beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Emin adımlarla devam ediyoruz. Şu anda terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı. Bu en büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor. Ekonomide hamd olsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yıl bunların müjdesini alacağımız yıl olacak” diye konuştu.