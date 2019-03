Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tıp Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil her günü baş tacı etsek yeridir” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında “Emekleri, fedakârlıkları ve önce insan, önce sağlık diyerek mesai kavramı gözetmeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil her günü baş tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir, hürmeti hak eder, ancak insanların huzurlu ve sağlıklı yaşaması için emek harcayan bir mesleğin çalışanlarının da bu saygı ve hürmeti tam anlamıyla hak ettiklerine inanıyorum. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet bir nefes sıhhat gibi’ diyerek, dünyadaki en büyük mutluluğun sağlık olduğunu gören bir medeniyetin mensupları olarak bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana tüm enerjimizi, insanlarımızın daha sağlıklı hayat yaşamaları ve hayatın her alanında daha verimli olmaları için harcamaktayız.” dedi.