Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tıp Bayramı' mesajı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Şiddet mağduru olan, yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere insanlığın ve Türkiye’nin sağlıklı geleceği için çalışarak, çaba gösteren yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ettiği mesajında, "Emekleri, fedakarlıkları ve önce insan, önce sağlık diyerek mesai kavramı gözetmeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil her günü baş tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir, hürmeti hak eder, ancak insanların huzurlu ve sağlıklı yaşaması için emek harcayan bir mesleğin çalışanlarının da bu saygı ve hürmeti tam anlamıyla hak ettiklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet bir nefes sıhhat gibi" beyitine atıfta bulunduğu mesajında, göreve geldikleri ilk günden itibaren tüm enerjilerini insanların daha sağlıklı hayat yaşaması için harcadıklarını söyledi.

'SÖZLÜ YA DA FİİLİ HİÇBİR SALDIRIYI KABUL ETMİYORUZ'

Vatandaşların huzuru ve sağlığı için çaba gösterirken, bunu sağlayacak sağlık çalışanlarının da hakkını, hukukunu gözetmeye azami ölçüde hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarımızın, yüce mesleklerini icra ederken güvenliklerini sağlamak başta olmak üzere hak ettikleri saygınlığa paralel olarak çalışma ve sosyal şartlarını da zirveye çıkarmak için çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ya da fiili hiçbir saldırıyı kabul etmiyor ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktan geri durmuyoruz. Başta sevdiklerimizin hayatları olmak üzere kendi canımızı da emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına saldıranların, onları incitenlerin aslında doğrudan sevdiklerinin ve kendi canlarını hiçe saydıklarını unutmamaları gerekir. Bir nevi canımızın emanetçileri olan sağlık emekçilerimizin, hizmetleri, buluşları ve Tıp’a katkılarıyla ülkemizi saygın bir konuma getirdiklerini göz ardı etmeden, biz yöneticilere düşenin de ülkemizin gururu sağlık çalışanlarımızın çözüm bekleyen sıkıntılarını gidermek olduğunun bilincindeyiz."

'YİTİRDİĞİMİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM'

Sorunların çözümüne yönelik gayretlerin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Bu düşüncelerle şiddet mağduru olan, yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere insanlığın ve Türkiye’nin sağlıklı geleceği için çalışarak, çaba gösteren yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Adeta mesleklerin en yücesini, kıymetlisini icra eden, günün 24 saati kesintisiz verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.