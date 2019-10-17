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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sayın Başkan (Trump), insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" - "Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." paylaşımında bulundu.

Donald Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerine yer vermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Terörizm Trump Twitter

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